In Qatar si discute la fase 2 anche l’Italia al tavolo Usa

In un contesto di crescente tensione a Gaza e con la tregua in bilico, a Doha si tiene un importante incontro internazionale. Gli Stati Uniti convocano i principali attori per discutere la “fase 2” delle operazioni, coinvolgendo anche l’Italia, mentre il tempo per trovare soluzioni si riduce rapidamente.

Il tempo stringe, e i dubbi vanno chiariti. Mentre a Gaza la «tregua» in vigore da inizio ottobre subisce violazioni continue, oggi a Doha, in Qatar, gli Stati Uniti riuniranno . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

Qatar, cominciate le difficili discussioni sulla fase 2 a Gaza - "Sono iniziate le difficili discussioni su come sarà (la fase 2) la messa in sicurezza di Gaza, la sua amministrazione e la garanzia che non ci sarà più una guerra". ansa.it