In piazza Garibaldi spunta la maxi maglia crociata

In occasione del suo 112° anniversario, il Parma ha celebrato la sua lunga storia con una maxi maglia crociata in piazza Garibaldi. Un'occasione per ripercorrere le tappe di un percorso fatto di passione, tradizione e appartenenza, che unisce tifosi, giocatori e tutta la comunità intorno ai colori gialloblù.

Sono 112 anni di storia, di passione, di appartenenza. Il Parma ha celebrato il suo compleanno, ripercorrendo un cammino iniziato nel 1913 e costruito giorno dopo giorno da chi ha indossato questi colori, da chi li ha sostenuti sugli spalti e da chi continua a portarli nel mondo. Un percorso. Parmatoday.it

