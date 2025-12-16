In nome della madre all' OFF OFF Theatre
Dal romanzo di Erri De Luca va in scena, all'OFFOFF Theatre, “In nome della madre”. Lo spettacolo sarà sul palco di via Giulia, da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, con Margherita Remotti diretta da Pierpaolo Sepe e Riccardo Festa.Un moderno quadro fatto di parole, tratte e interpretate dalle. Romatoday.it
'In Nome della Madre' emoziona il pubblico all'Off-off Theatre di Roma - Spettacolo teatrale emozionante a Roma: 'IN NOME DELLA MADRE' al Off- mentelocale.it
