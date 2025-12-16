In Messico è precipitato un jet privato 10 morti di cui tre bambini

Un incidente aereo si è verificato nei pressi dell’aeroporto di Toluca, in Messico, coinvolgendo un jet privato. L’incidente ha causato la morte di sei persone, tra cui tre bambini. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha scosso la comunità locale.

© Metropolitanmagazine.it - In Messico è precipitato un jet privato, 10 morti di cui tre bambini Nei pressi dell’aeroporto di Toluca è di sei morti il bilancio dell’incidente che ha coinvolto un piccolo aereo vicino all’aeroporto internazionale in Messico. Lo riporta l’agenzia Efe citando la Protezione Civile statale. Messico, precipita un jet privato: cosa è successo. Un piccolo aereo è precipitato nella zona di San Mateo Atenco, un’area industriale a 5 chilometri dall’aeroporto di Toluca, circa 50 chilometri a ovest di Città del Messico. Secondo Adrián Hernández, coordinatore della Protezione civile dello Stato, sono state segnalate 10 vittime. Tra loro, come riporta la stampa locale, anche tre bambini di 2, 4 e 9 anni. Metropolitanmagazine.it Lo sapevate / Vietate in tanti paesi per evitare il consumo tra i giovanissimi e per tutelare l’ambiente. *** Pugno duro del Messico contro le sigarette elettroniche: la vendita delle e-sigarette e prodotti correlati sarà punita con pene fino a otto anni di carcere. - facebook.com facebook