In manovra spunta la ritenuta dell’1% sui pagamenti tra imprese per ridurre l’evasione Previsto un gettito da 1,4 miliardi l’anno
La manovra 2026 introduce una ritenuta dell’1% sui pagamenti tra imprese, mirata a contrastare l’evasione fiscale. Questa misura, con un potenziale gettito di 1,4 miliardi di euro annui, rappresenta una delle novità principali per rafforzare la lotta all’evasione e migliorare la trasparenza del sistema economico.
Nella manovra 2026 entra una nuova mini stretta che sulla carta dovrebbe potenziare la lotta all’evasione. Nel maxi emendamento del governo appena depositato in commissione Bilancio al Senato compare infatti una misura che punta dichiaratamente a “potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio ” da parte dell’ Agenzia delle Entrate, vale a dire l’incrocio delle informazioni presenti in tutte banche dati per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, e consolidare gli effetti della riforma del fisco prevista dal Pnrr. Si tratta di un meccanismo che intercetta una quota degli incassi al momento del pagamento, attraverso una ritenuta obbligatoria operata dal committente in tutte le transazioni tra aziende. Ilfattoquotidiano.it
