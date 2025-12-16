In macchina con un chilo di coca | fermati in dogana a Chiasso e arrestati

Due persone sono state arrestate a Chiasso dopo essere state trovate in possesso di circa un chilogrammo di cocaina nascosta nel veicolo durante un controllo in dogana. L'episodio ha portato all'arresto dei conducenti, interrompendo il tentativo di introdurre droga nel territorio svizzero.

Sono stati fermati in dogana a Chiasso mentre cercavano di entrare in Svizzera a bordo di un’auto con targhe italiane, con circa un chilogrammo di cocaina nascosto nel veicolo. Due giovani, di 21 e 24 anni, entrambi cittadini kosovari residenti in Italia, sono stati arrestati lo scorso 9 dicembre. Quicomo.it

