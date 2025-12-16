Il prurito in gravidanza può essere causato da diversi fattori, alcuni benigni, altri più seri. È importante monitorare i sintomi e valutare eventuali alterazioni della pelle o altri segnali associati. In presenza di prurito diffuso, soprattutto se persistente o accompagnato da altri disturbi, si consiglia di consultare il medico per una diagnosi accurata e un adeguato trattamento.

Salve dottoressa, sono alla 24ª settimana e da ormai una settimana ho iniziato ad avere un fastidiossimo prurito diffuso, soprattutto di sera. Ho letto che potrebbe essere colestasi gravidica, ma non ho altri sintomi oltre al prurito. Cosa posso fare e quali esami dovrei fare per capire di che si tratta? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “In gravidanza il prurito può essere sintomo di qualche malattia?”

Leggi anche: “In gravidanza il prurito può essere sintomo di qualche malattia?”

Leggi anche: “In gravidanza il prurito può essere sintomo di qualche malattia?”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"In gravidanza il prurito può essere sintomo di qualche malattia?" - Il prurito in gravidanza è un sintomo da attenzionare per eventuali patologie? gravidanzaonline.it