In gravidanza il prurito può essere sintomo di qualche malattia?

Il prurito in gravidanza può essere fastidioso e preoccupante. È importante capire se si tratta di un fastidio transitorio o di un segnale di qualcosa di più serio. In questa fase della gravidanza, alcuni cambiamenti sono normali, ma è fondamentale monitorare eventuali sintomi e consultare il medico per una valutazione accurata.

Salve dottoressa, sono alla 24ª settimana e da ormai una settimana ho iniziato ad avere un fastidiossimo prurito diffuso, soprattutto di sera. Ho letto che potrebbe essere colestasi gravidica, ma non ho altri sintomi oltre al prurito. Cosa posso fare e quali esami dovrei fare per capire di che si tratta?

