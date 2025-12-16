In gravidanza il prurito può essere sintomo di qualche malattia?

Durante la gravidanza, il prurito può essere un sintomo di diverse condizioni, alcune delle quali richiedono attenzione medica. È importante monitorare i sintomi e consultare un professionista per determinare le cause e garantire la sicurezza sia della madre che del bambino. In questo articolo, approfondiremo le possibili cause del prurito in gravidanza e i passi da seguire.

