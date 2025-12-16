In Europa è esplosa la crisi abitativa L’Ue ci arriva piano

La crisi abitativa in Europa si aggrava, con aumenti significativi dei prezzi e degli affitti. Secondo Eurostat, tra il 2010 e il 2024, i costi delle abitazioni sono cresciuti in media del 55%, mentre gli affitti sono saliti del 27%. Questa situazione evidenzia le sfide crescenti per le famiglie e le politiche di settore.

Secondo dati Eurostat, tra il 2010 e 2024 i prezzi delle abitazioni nei paesi Ue sono aumentati mediamente del 55%, gli affitti di quasi il 27%. Il costo di appartamenti