In campo per Caltagirone | sport istituzioni e solidarietà al Palasport Don Pino Puglisi

Un pomeriggio di sport, solidarietà e collaborazione si svolge al Palasport Don Pino Puglisi di Caltagirone, coinvolgendo istituzioni, giovani atleti e cittadini in un evento dedicato alla beneficenza e all’unione comunitaria. Un’occasione per promuovere valori di solidarietà attraverso attività sportive e iniziative di solidarietà.

Sport e solidarietà si incontrano a Caltagirone in un pomeriggio che promette di unire istituzioni, giovani atleti e cittadini nel segno della beneficenza. Venerdì 19 dicembre, a partire dalle 17, il Palasport “Don Pino Puglisi” ospiterà In campo per Caltagirone, la partita della solidarietà che. Cataniatoday.it Caltagirone, circa 100 persone al sit-in Nursind. Annunciata protesta con 5 mila persone in 50 tende Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cateno De Luca. . A Ora scendo in campo io! Il Governo di Liberazione scombussolerà tutti gli attuali equilibri politici regionali e nazionali. Il 18 gennaio a Caltagirone capirete cosa sta per succedere! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.