In amore faccio sempre gli stessi errori | non mi piaccio scappo e penso che nessuno possa davvero volermi bene

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L.L., una nostra lettrice, condivide le sue difficoltà nelle relazioni affettive, riconoscendo schemi ripetitivi e sentimenti di insoddisfazione. Si rivolge alla psicologa Rosamaria Spina per un confronto e un aiuto nel superare queste emozioni e trovare un equilibrio più sereno nelle sue relazioni.

in amore faccio sempre gli stessi errori non mi piaccio scappo e penso che nessuno possa davvero volermi bene

© Leggo.it - «In amore faccio sempre gli stessi errori: non mi piaccio, scappo e penso che nessuno possa davvero volermi bene»

«Nelle relazioni non mi sento mai abbastanza e per questo scappo». L.L., una nostra lettrice, si rivolge alla psicologa Rosamaria Spina per chiederle consiglio sulle sue. Leggo.it

Impara a PERDONARTI: I 4 PASSI per Vivere Finalmente BENE CON TE STESSO!

Video Impara a PERDONARTI: I 4 PASSI per Vivere Finalmente BENE CON TE STESSO!