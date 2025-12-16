Imu oggi scade la seconda rata
Oggi si conclude il termine per il pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2025, relativa al saldo dell'imposta municipale propria. I contribuenti devono rispettare questa scadenza per evitare sanzioni e interessi, assicurando il regolare pagamento dell'imposta prevista per il finanziamento dei servizi comunali.
Scade oggi la seconda rata del 2025 per il pagamento a saldo dell’ Imu (Imposta municipale propria) destinata all’amministrazione comunale. Ancona Entrate mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice ‘ Calcolo Imu ’, che consente in pochi passaggi di determinare l’importo da versare per l’anno 2025. Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali chiesti sono comunque reperibili agli uffici dell’Agenzia dell’Entrate, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali. Ilrestodelcarlino.it
Imu, oggi scade la seconda rata. Caos sul pagamento prima casa
Imu, oggi scade la seconda rata - Scade oggi la seconda rata del 2025 per il pagamento a saldo dell’Imu (Imposta municipale propria) destinata all’amministrazione comunale. ilrestodelcarlino.it
Saldo dell’Imu in scadenza il 16 dicembre, si paga l’ultima rata dell’imposta sulla casa - il 16 dicembre scade la seconda rata dell’Imu, l’Imposta municipale unica sulla proprietà della casa: quali sono le esenzioni valide ... quifinanza.it
Bollettino Poetico: [Scade oggi] Non ci siamo limitati a parlare Buon pomeriggio, finalmente siamo arrivati al giorno conclusivo del nostro viaggio. Oggi, insieme, chiuderemo le porte della VI Edizione del Festival Letterario Fëdor Dostoevskij. E dirlo così, tutto d - facebook.com facebook