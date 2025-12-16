Imprenditore e padre di famiglia | è morto Mario Crippa

Mario Crippa, imprenditore e padre di famiglia, è venuto a mancare all'età di 77 anni. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra familiari e amici, riuniti nel suo funerale celebrato a Salò. Persona stimata e benvoluta, lascia un ricordo indelebile nella comunità, testimoniato dalla partecipazione numerosa all'ultimo saluto.

Malato da tempo, Mario Crippa si è spento nell'abbraccio dei suoi familiari: aveva 77 anni. Erano in tanti al suo funerale, arrivati fin da Brescia e oltre a testimonianza di quanto fosse conosciuto e benvoluto, celebrato lunedì nella chiesa di Campoverde di Salò: "Era una grande persona", è il. Bresciatoday.it

