Imprenditore anti-racket lo Stato gli dà i soldi e poi li vuole indietro

Di Stefano, imprenditore vittima della mafia, aveva ricevuto sostegno dallo Stato sotto forma di finanziamenti, dopo aver chiuso la sua libreria nel centro di Catania a causa delle pressioni del racket. Tuttavia, in un paradosso, ora si trova a dover restituire quei fondi, generando una situazione complessa e sorprendente.

Di Stefano era stato riconosciuto vittima della mafia e aveva chiuso la libreria che aveva in centro a Catania, stremato dal racket. Imolaoggi.it

Imprenditore antiracket suicida, il figlio: Si sentiva abbandonato dallo Stato

