Imprenditore anti racket il video di Maurizio Di Stefano
Maurizio Di Stefano, da libraio a Catania a ristoratore a Bologna, è diventato simbolo di lotta contro il racket grazie al Fondo per le vittime della mafia. Tuttavia, inaspettatamente, lo Stato ha richiesto la restituzione di quei fondi, alimentando un dibattito sulla tutela degli imprenditori impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata.
Da libraio a Catania a ristoratore a Bologna grazie al fondo per le vittime della mafia. Ma poi quei soldi lo Stato li ha voluti indietro. Video Marco Santangelo. Ilrestodelcarlino.it
Milano, minacce ai figli dell'imprenditore antiracket
'Massimo e i suoi operai', arriva il fumetto anti-racket - Un imprenditore minacciato dai clan camorristici che pretendono il pizzo; gli operai che si schierano con lui, consapevoli che il fallimento dell'azienda significherebbe rimanere senza lavoro, ... ansa.it
Confiscati beni per 6 milioni a imprenditore legato al clan Maxi confisca in Campania: la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha sottratto beni per 6 milioni di euro a un imprenditore considerato vicino al clan Belforte di Marcianise. L’uomo operava nel s - facebook.com facebook
