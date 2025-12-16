Imprenditore anti racket il video di Maurizio Di Stefano

Maurizio Di Stefano, da libraio a Catania a ristoratore a Bologna, è diventato simbolo di lotta contro il racket grazie al Fondo per le vittime della mafia. Tuttavia, inaspettatamente, lo Stato ha richiesto la restituzione di quei fondi, alimentando un dibattito sulla tutela degli imprenditori impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata.

© Ilrestodelcarlino.it - Imprenditore anti racket, il video di Maurizio Di Stefano

Da libraio a Catania a ristoratore a Bologna grazie al fondo per le vittime della mafia. Ma poi quei soldi lo Stato li ha voluti indietro. Video Marco Santangelo. Ilrestodelcarlino.it

