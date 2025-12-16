Imperial Royal Circus il circo più grande di Natale arriva a Napoli

A Napoli arriva Imperial Royal Circus, il più grande circo natalizio d'Italia. Uno spettacolo ricco di attrazioni uniche e divertimento per tutta la famiglia, con la partecipazione del famoso showman Elder e del celebre Clown Ridolini. Un evento imperdibile per vivere un Natale all'insegna di magia, emozioni e grandi sorprese.

© 2anews.it - Imperial Royal Circus, il circo più grande di Natale arriva a Napoli A Napoli arriva Imperial Royal Circus, con attrazioni mai viste in Italia e tanto divertimento con lo showman più amato, il celebre Elder, Clown Ridolini. Per le festività natalizie arriva a Napoli, Giugliano, Imperial Royal Circus, tra i più importanti e grandi d’Europa, il colosso italiano con 100 esemplari e 10 record mondiali. A Giugliano, . 2anews.it ??MAI ?? disturbare un lanciatore di coltelli ???? #circus #circo #ballerina Per la prima volta a Napoli il circo più grande di Natale: Imperial Royal Circus - per la sua grandiosità installa nell’area del Parco Commerciale Grande Sud ... sciscianonotizie.it

Tragedia nel Napoletano, i funerali di Christian si terranno al circo - "Dopo aver raccolto applausi e ammiratori in ogni angolo del mondo, è arrivato uno di quei giorni che nessuno merita. internapoli.it

Amici di #Napoli e #giuglianoincampania Stiamo arrivando Non perderti l'evento dell'anno!! Il più grande circo di natale Prenota subito il biglietto super scontato nel mese di dicembre solo on-line: www.imperialroyalcircus.com - facebook.com facebook