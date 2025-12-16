Impegno eccezionale del Provveditorato
L'articolo evidenzia l'impegno del Provveditorato nel gestire un ritardo nella copertura di una supplenza, sottolineando la professionalità e la rapidità d'azione del personale coinvolto, secondo quanto dichiarato dalla dirigente scolastica del Capitini, Marina De Somma.
"Desidero fare assoluta chiarezza sul ritardo nella copertura della supplenza – spiega la dirigente scolastica del Capitini, Marina De Somma – e sottolineare l’eccezionale impegno e la professionalità dimostrati da tutto il personale del Provveditorato, che ha agito con massima celerità, moltiplicando gli sforzi. L’Ust ha agito con massima diligenza e un senso del dovere che merita il più profondo riconoscimento. Il ritardo che ha purtroppo creato disagio agli studenti non è in alcun modo imputabile a inerzia o negligenza dell’Ufficio. Al contrario, i dati attestano uno sforzo straordinario: sono stati effettuati ben 13 tentativi di nomina. Lanazione.it
