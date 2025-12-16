Imola si prepara al ’BabyVolley’ Due giorni fra gare e amicizia

Imola si prepara ad ospitare la ventesima edizione del torneo BabyVolley, un evento che da vent’anni riunisce giovani talenti provenienti da tutta Italia. L’appuntamento, in programma venerdì 2 e sabato 3 gennaio, vedrà la partecipazione di cinquanta squadre suddivise in sei categorie, offrendo un’occasione di gara e amicizia nel cuore della città.

