Imam Shahin libero in località riservata del Nord Italia lunedì udienza Tar su espulsione

Imam Shahin, tornato in libertà dopo il pronunciamento della Corte d’Appello di Torino, si trova ora in una località riservata nel Nord Italia. Lunedì si terrà un’udienza del Tar sull’eventuale espulsione, mentre l’imam ha lasciato il Cpr di Caltanissetta per raggiungere una destinazione protetta.

