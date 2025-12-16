Imam Shahin libero in località riservata del Nord Italia lunedì udienza Tar su espulsione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imam Shahin, tornato in libertà dopo il pronunciamento della Corte d’Appello di Torino, si trova ora in una località riservata nel Nord Italia. Lunedì si terrà un’udienza del Tar sull’eventuale espulsione, mentre l’imam ha lasciato il Cpr di Caltanissetta per raggiungere una destinazione protetta.

Immagine generica

(Adnkronos) – Tornato ieri in libertà dopo il pronunciamento della Corte d’Appello di Torino, l’imam della moschea di via Saluzzo a Torino Mohamed Shahin sempre ieri ha lasciato il Cpr di Caltanissetta, dove era trattenuto, e ha raggiunto il nord Italia, ma non Torino, e ora si trova in una località riservata dove è stato . Periodicodaily.com

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

imam shahin libero localit224Imam Shahin libero in località riservata del Nord Italia, lunedì udienza Tar su espulsione - Tornato ieri in libertà dopo il pronunciamento della Corte d’Appello di Torino, l'imam è stato raggiunto dai familiari ... adnkronos.com

imam shahin libero localit224L’imam Mohamed Shahin torna libero e non sarà espulso: “Nessun pericolo”, i giudici accolgono il ricorso. Salis: “Sconfitto Piantedosi” - L'imam Mohamed Shahin torna libero e non sarà espulso: "nessun pericolo", i giudici accolgono il ricorso. blitzquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.