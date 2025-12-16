L’imam Mohamed Shahin, condannato per propaganda antisemita, è stato recentemente scarcerato, suscitando reazioni di gioia tra alcune fazioni politiche. La notizia ha generato commenti contrastanti, tra chi celebra la sua libertà e chi evidenzia i rischi legati alla sua presenza. La vicenda solleva dibattiti sulla sicurezza e sulla gestione delle figure religiose nel contesto italiano.

Secoloditalia.it - Imam in libertà, "l'immensa gioia" di Avs. Pure Landini brinda. FdI: vantaggi per i lavoratori?

“Questo notizia ci regala una gioia immensa”. Dalla parti di Avs si brinda per la scarcerazione dell’ imam di Torino, Mohamed Shahin, pericoloso predicatore di odio antisemita, destinatario di un decreto di espulsione a firma del ministro Matteo Piantedosi. Il partito di Fratoianni e Bonelli è il primo a festeggiare. Del resto erano scesi in piazza a Torino, con annessi scontri con la polizia (fino all’assalto alla sede de La Stampa ) per solidarizzare con la “vittima” del governo Meloni. “Sappiamo di condividerla con tantissime e tantissimi torinesi che in queste settimane si sono mobilitati e che ringraziamo. Secoloditalia.it

Continua a far discutere la rimessa in libertà di Mohamed Shahin, imam di Torino, decisa dalla Corte d'appello di Torino perchè non sussistono elementi che possano rappresentare un problema per la sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico. I magistrati - facebook.com facebook

L’imam Shahin in libertà: «Esclusa la pericolosità». E Meloni attacca i giudici x.com