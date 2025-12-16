Imam di Torino lo Shahin-pensiero sul 7 ottobre
Mohamed Shahin, imam di Torino da oltre vent'anni, continua a suscitare discussioni e divisioni dopo il corteo Pro Pal del 9 ottobre. Il suo pensiero e le sue posizioni, espresse anche in occasione del recente 7 ottobre, sono al centro di un acceso dibattito nella comunità locale.
Non c’è dubbio che, dopo quel corteo Pro Pal dello scorso 9 ottobre, Mohamed Shahin, da 20 anni alla guida della moschea del quartiere torinese di San Salvario, faccia discutere e divida. Non poteva lasciare indifferenti la sua tesi, esposta ai manifestanti: "Quanto successo il 7 ottobre non è una violenza, è la resistenza". Una giustificazione delle 1.200 esecuzioni di Hamas confermata pure in Questura, con gli agenti della Digos a inviare il carteggio in Procura. Il pensiero dell'Imam è discutibile, ma per i giudici non ci sono gli estremi di reato penale. Pochi giorni dopo Shahin si ripete, in forma meno netta: "Il 7 ottobre è il risultato di occupazione di 80 anni e di 11 guerre avvenute prima". Tgcom24.mediaset.it
