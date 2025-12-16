Il Viminale esprime preoccupazione per la recente liberazione dell'imam Mohamed Shanin da parte dei giudici di Torino, sottolineando come tale decisione possa compromettere gli sforzi delle forze dell'ordine nella lotta al terrorismo. Piantedosi evidenzia le implicazioni di questa scelta e l'importanza di un approfondimento sulle misure di sicurezza e sul rispetto delle normative vigenti.

© Ilgiornale.it - Imam di Torino libero, l'allarme di Piantedosi: "Così si vanifica il lavoro della polizia sul terrorismo"

Il Viminale torna sulla liberazione da parte dei giudici di Torino dell'imam di San Salvario Mohamed Shanin. A lanciare l'allarme è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in una intervista a Studio Aperto su Italia 1. La decisione di liberarlo "ci amareggia perché vanifica il lavoro che c'è dietro, degli operatori di polizia che finora hanno tenuto immune il nostro Paese dagli attentati terroristici ". Ancora: "Noi dall'inzio del mandato del nostro governo abbiamo firmato più di 200 provvedimenti di espulsione, fondati, come in questo caso, su elementi di prevenzione. Ma noi andremo avanti, faremo valere le nostre ragioni nelle tappe successive". Ilgiornale.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In tre minuti Imam di Torino espulso addio al pacifista... antisemitismo hamas espulsione

Shahin libero, parla l'imam: "Torino porti avanti un progetto di inclusione" - La figura religiosa ha raggiunto nelle scorse ore il nord Italia, non Torino, e ora si trova in una località riservata dove è stato raggiunto dai familiari ... torinoggi.it