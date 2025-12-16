Imam di Torino libero l' allarme di Piantedosi | Così si vanifica il lavoro della polizia sul terrorismo
Il Viminale esprime preoccupazione per la recente liberazione dell'imam Mohamed Shanin da parte dei giudici di Torino, sottolineando come tale decisione possa compromettere gli sforzi delle forze dell'ordine nella lotta al terrorismo. Piantedosi evidenzia le implicazioni di questa scelta e l'importanza di un approfondimento sulle misure di sicurezza e sul rispetto delle normative vigenti.
Il Viminale torna sulla liberazione da parte dei giudici di Torino dell'imam di San Salvario Mohamed Shanin. A lanciare l'allarme è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in una intervista a Studio Aperto su Italia 1. La decisione di liberarlo "ci amareggia perché vanifica il lavoro che c'è dietro, degli operatori di polizia che finora hanno tenuto immune il nostro Paese dagli attentati terroristici ". Ancora: "Noi dall'inzio del mandato del nostro governo abbiamo firmato più di 200 provvedimenti di espulsione, fondati, come in questo caso, su elementi di prevenzione. Ma noi andremo avanti, faremo valere le nostre ragioni nelle tappe successive". Ilgiornale.it
In tre minuti Imam di Torino espulso addio al pacifista... antisemitismo hamas espulsione
La corte d’appello di Torino accoglie il ricorso dell’#imam egiziano #Shahin: "È integrato e inserito nel tessuto sociale del Paese". Così l’uomo non sarà espulso. Il #Viminale ricorre e la premier attacca: "Come difendiamo la sicurezza" - facebook.com facebook
L’imam di Torino dice che il 7 ottobre è “resistenza”. La Corte sospende l’espulsione e se per qualcuno è giuridicamente “tollerabile” è però eticamente ripugnante… e poi ci stupiamo. Se uno inneggia al terrorismo lo espelli. STOP. #imam #Torino #zuppadipo x.com
