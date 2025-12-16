ILARY BLASI SI SPOSA | location da sogno e svolta definitiva nella sua vita
Ilary Blasi si prepara a vivere un momento importante della sua vita, annunciando il suo matrimonio con Bastian Muller. In questa occasione, si conoscono finalmente data e location di questa cerimonia esclusiva. Un evento che segna una svolta significativa per la conduttrice, attesa da molti fan e media, in un contesto da sogno.
Ilary Blasi pronta a dire sì a Bastian Muller: svelati data e luogo segreto del nuovo matrimonio. Ecco tutti i dettagli del matrimonio vip dell’anno. Una data, un’isola, un nuovo inizio. Ilary Blasi è pronta a riscrivere la sua favola d’amore. Dopo la tempesta del divorzio da Francesco Totti, che si chiuderà il 21 marzo, Ilary guarda avanti. E lo fa con decisione: nel 2026 sposerà Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che da tre anni è il suo porto sicuro. Un amore silenzioso, lontano dai clamori, ma potente abbastanza da farle dire sì. Ancora una volta. E stavolta niente Roma, niente basiliche storiche, niente dirette TV. Gossipnews.tv
