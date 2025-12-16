L'articolo analizza il cambiamento nel comportamento elettorale delle Comunità ebraiche italiane, evidenziando una significativa rottura con la sinistra. Il voto ebraico, tradizionalmente associato a determinati schieramenti, mostra una trasformazione netta, segnando una sconfitta o la quasi sparizione di quella che si può definire una sinistra

© Ilgiornale.it - Il voto ebraico: è rottura con la sinistra dell'odio

La sinistra ebraica? Sconfitta, quasi sparita. Il voto delle Comunità italiane offre questo risultato netto. A Milano ha stravinto Walker Meghnagi, a Roma a sorpresa si è affermata Monica Sasson, ma soprattutto - come mai prima d'ora - è sprofondata la "sinistra" (se di sinistra si può parlare, visti gli umori generali). Lo strappo era nell'aria. E no, non sono gli ebrei italiani che si sono spostati ideologicamente. "Non sono gli ebrei che vanno a destra, è la sinistra che ha espulso gli ebrei" ha osservato già ieri sera un dirigente, leggendo i dati con il Giornale. E lo conferma il presidente uscente (e confermato) al Riformista, facendo l'esempio delle donne ebree che non sono riuscite a ricordare gli stupri del 7 ottobre: cacciate dal corteo delle "femministe". Ilgiornale.it

