Il Villaggio di Natale a Vigasio

Il Villaggio di Natale a Vigasio torna a incantare la comunità con due giornate ricche di magia, allegria e tradizione. Un evento atteso da grandi e piccini, che trasforma il paese in un suggestivo scenario natalizio, offrendo momenti di divertimento e convivialità per tutta la famiglia.

Il Villaggio di Natale torna ad animare Vigasio con due giornate all'insegna della magia e del divertimento. L'appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 11 alle 21, e domenica 21 dicembre 2025, dalle ore 10 alle 21, in corso Vittorio Emanuele II 9A, di fronte alla Chiesa di.

