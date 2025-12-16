Il video di Biagio Antonacci emoziona la ‘sua’ Rozzano | Da quassù vedo la gente che sta lottando E la città ringrazia il cantante

Biagio Antonacci sorprende e emoziona Rozzano con un video che cattura l’anima della città. Dalle sue parole emerge il senso di speranza e solidarietà, mentre i cittadini si riconoscono in un artista che, partendo dal quartiere, ha raggiunto il successo internazionale. Un gesto che rafforza il legame tra il cantante e la comunità, rendendo omaggio alle lotte e ai sogni di tutti.

Rozzano, 16 dicebre 2025 - Biagio Antonacci fa impazzire Rozzano, il popolo del quartiere Aler e tutti quelli che da bambino sognavano il successo. Lo fa raccontando quando nella sua cameretta, all'ottavo piano di una casa popolare di via Fiordalisi, giocava con un battipanni a mo' di chitarra. Grazie Biagio. Firmato Rozzano Il video dalla torre Telecom. Lo fa in un video pubblicato su Instagram che sta spopolando sul web dall'alto della torre Telecom di Rozzano: ricorda quando era ragazzino, ricorda quando la sera sentiva l'ascensore di casa salire e sapeva che stava arrivando il papà Paolo che per Rozzano aveva fatto molto, essendo stato per anni Presidente della Ageha,, associazione che si occupava di disabili.

