Il video della lite è virale sui social | botte per gelosia nel parcheggio

Un video diventato virale sui social mostra una violenta lite avvenuta nel parcheggio di Ferrara il 16 dicembre 2025. La scena è caratterizzata da pugni, urla e tentativi di trascinare una persona dall’interno di un veicolo, suscitando forte clamore e scalpore tra gli utenti online.

© Ilrestodelcarlino.it - Il video della lite è virale sui social: botte per gelosia nel parcheggio Ferrara, 16 dicembre 2025 – Una tempesta di pugni, urla, ginocchiate e il tentativo di tirare fuori di peso una persona dall’abitacolo di una macchina. Intorno, un gruppetto di ragazzi e ragazze. Qualcuno tenta di fermare la violenza, qualcun altro assiste attonito. A lmeno fino all’arrivo dei carabinieri, che riportano la situazione alla calma senza conseguenze per nessuno dei coinvolti in quei momenti ad alta tensione. Una scazzottata – pare scoppiata per ragioni di gelosia – che poteva tranquillamente rimanere ‘sepolta’ nei meandri di un sabato notte di provincia. Pubblicato il video in rete. Ilrestodelcarlino.it How to scan mobile for virus and malware || Inbuilt Samsung phones #samsung #scan #virus #malware Lite con autista di un bus per l'uso dello smartphone alla guida, video virale - Una lite per l'uso dello smartphone alla guida del bus a Cagliari diventa virale con un viaggiatore che, apostrofato in malo modo dal conducente, riprende tutta la scena col suo cellulare. ansa.it Fan infuriata reclama la palla da home run: lite virale allo stadio dei Phillies, il video - È diventato virale il video di una lite durante la partita MLB tra Philadelphia Phillies e Miami Marlins, lo scorso 5 settembre. ilmeteo.it Cagliari-Roma: lite Folorunsho-Hermoso, volano gesti e insulti. Virale lo scontro tra i due dopo rigore reclamato dai rossoblù #ANSA - facebook.com facebook