il viandante | il presepe vivente torna a illuminare il borgo di santa tecla

Dopo una pausa, il presepe vivente torna a illuminare il borgo di Santa Tecla con l’edizione intitolata “Il Viandante”. Un evento natalizio ricco di magia e tradizione, che coinvolge la comunità locale e i visitatori, offrendo un’esperienza suggestiva e coinvolgente nel cuore delle festività.

Dopo alcuni anni di sosta, torna uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del periodo natalizio: la rappresentazione dal vivo del presepe vivente che quest'anno prende il titolo di "Il Viandante". L'evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 nello storico borgo di Santa Tecla.

