Il vento dell' Est sull' aeroporto di Palermo dopo Varsavia e Bratislava in estate possibili mete Tirana o Belgrado
Wizz Air torna a operare all'aeroporto di Palermo con i primi voli verso Varsavia e Bratislava, segnando il rilancio della compagnia nella città. Dopo aver ripreso le rotte estive verso queste destinazioni, si apre la possibilità di voli verso Tirana e Belgrado, consolidando l'offerta internazionale dell'aeroporto Falcone Borsellino.
Oggi il decollo dei primi voli verso Varsavia e Bratislava, a suggellare il ritorno della compagnia Wizz Air all'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. E in estate il vento dell'Est potrebbe continuare a soffiare sullo scalo di Punta Raisi con Tirana o Belgrado come possibili. Palermotoday.it
