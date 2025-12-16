Il vento abbatte la Statua della Libertà ma non quella di New York | il video

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una replica della Statua della Libertà è crollata a Guaiba, nel sud del Brasile, a causa di forti venti. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, è stato catturato in un video che sta circolando sui social media. Il crollo non riguarda l'originale statua di New York, ma una sua replica più grande, vittima delle intemperie.

il vento abbatte la statua della libert224 ma non quella di new york il video

© Ildifforme.it - Il vento abbatte la Statua della Libertà (ma non quella di New York): il video

(Adnkronos) – Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di lunedì a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. Fortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della struttura.  . Ildifforme.it