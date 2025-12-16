Il vento abbatte la Statua della Libertà ma non quella di New York | il video

Una replica della Statua della Libertà è crollata a Guaiba, nel sud del Brasile, a causa di forti venti. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, è stato catturato in un video che sta circolando sui social media. Il crollo non riguarda l'originale statua di New York, ma una sua replica più grande, vittima delle intemperie.

© Ildifforme.it - Il vento abbatte la Statua della Libertà (ma non quella di New York): il video (Adnkronos) – Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di lunedì a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. Fortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della struttura. . Ildifforme.it #arte " Eros ha sconvolto il mio cuore, come un vento che si abbatte sulle querce sulla montagna. " Saffo, fr. 47. Amore e Psiche, 1788 #AntonioCanova . x.com Vento e piogge forti si stanno abbattendo sulla Striscia, aggravando ulteriormente una situazione già precaria. I 750 campi profughi i luoghi più a rischio (ma l'Idf, forze di difesa di Israele, o meglio le forze di attacco...nds) continua a bloccare i camion con le - facebook.com facebook