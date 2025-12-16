Il vento a 90 km h fa crollare la Statua della Libertà ma non quella di New York
Una replica della Statua della Libertà a Guaiba, nel sud del Brasile, è stata danneggiata da venti di 90 km/h, causando il crollo di una parte del monumento. L'episodio mette in evidenza l'impatto delle condizioni meteorologiche estreme su strutture simboliche, anche se si tratta di una replica e non dell'originale di New York.
Un monumento simbolo che crolla inesorabile a causa delle potenti raffiche di vento. Si tratta della Statua della Libertà, ma non quella degli Stati Uniti, ma la replica situata a Guaiba, nel sud del Brasile. Il video del crollo avvenuto ieri, lunedì 15 dicembre, è diventato virale sui social ed. Today.it
