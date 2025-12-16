Dal 28 novembre al 1° marzo 2026, il Museo di Storia Naturale di Milano ospita la mostra

© Ilgiorno.it - Il veleno dopo lo sparo

(Museo di Storia Naturale di Milano, 28 novembre–1° marzo 2026) La mostra affronta il problema del saturnismo, l’intossicazione da piombo, e intende sensibilizzare sul danno ambientale e sanitario causato dalla sua dispersione, non solo alla fauna selvatica, ma anche agli esseri umani e agli animali domestici. Questo elemento è nelle munizioni da caccia e provoca la morte di milioni di uccelli in Europa ogni anno. Attraverso immagini, installazioni multimediali e reperti del Museo di Storia Naturale di Milano, il percorso è volto a informare scientificamente il pubblico e ad approfondire il tema tramite un programma collaterale di visite guidate, conferenze e attività per scuole e famiglie. Ilgiorno.it

Il Veleno dopo lo Sparo

Il piombo, un veleno che non sparisce, la mostra al Museo di Storia Naturale - Museo di Storia Naturale: fino al 1° marzo la mostra Il veleno dopo lo sparo. ecoincitta.it

Il piombo disperso dalle cartucce da caccia ogni anno in Europa uccide 2,3 milioni di uccelli (e avvelena pure noi) - Al Museo di storia naturale di Milano la mostra sugli effetti del saturnismo negli animali, uomo compreso. msn.com