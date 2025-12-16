Il veleno dopo lo sparo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 novembre al 1° marzo 2026, il Museo di Storia Naturale di Milano ospita la mostra

il veleno dopo lo sparo

© Ilgiorno.it - Il veleno dopo lo sparo

(Museo di Storia Naturale di Milano, 28 novembre–1° marzo 2026) La mostra affronta il problema del saturnismo, l’intossicazione da piombo, e intende sensibilizzare sul danno ambientale e sanitario causato dalla sua dispersione, non solo alla fauna selvatica, ma anche agli esseri umani e agli animali domestici. Questo elemento è nelle munizioni da caccia e provoca la morte di milioni di uccelli in Europa ogni anno. Attraverso immagini, installazioni multimediali e reperti del Museo di Storia Naturale di Milano, il percorso è volto a informare scientificamente il pubblico e ad approfondire il tema tramite un programma collaterale di visite guidate, conferenze e attività per scuole e famiglie. Ilgiorno.it

Il Veleno dopo lo Sparo

Video Il Veleno dopo lo Sparo

Il piombo, un veleno che non sparisce, la mostra al Museo di Storia Naturale - Museo di Storia Naturale: fino al 1° marzo la  mostra Il veleno dopo lo sparo. ecoincitta.it

veleno dopo sparoIl piombo disperso dalle cartucce da caccia ogni anno in Europa uccide 2,3 milioni di uccelli (e avvelena pure noi) - Al Museo di storia naturale di Milano la mostra sugli effetti del saturnismo negli animali, uomo compreso. msn.com