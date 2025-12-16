Il tour verso il congresso di Migliorelli inizia dal Serrone

Un coinvolgente incontro a Serrone ha segnato l'inizio del tour verso il congresso di Migliorelli. La serata, intensa e partecipata, ha rappresentato un momento di riaffermazione per il Partito Democratico, rafforzando il legame con la comunità locale e preparando il terreno per le successive tappe del percorso politico.

Una serata intensa e partecipata ha segnato ieri a Serrone il "ritorno tra la gente" del Partito Democratico. L'incontro, promosso dalla segretaria del Circolo locale, Antonella Sperati, e dal consigliere comunale Emiliano Campoli, ha radunato sindaci, amministratori, sindacalisti e militanti. Frosinonetoday.it

