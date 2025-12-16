Il torrese Riccardo Pavone vince la Catania Marathon 2025

Riccardo Pavone dell’Indomita Torregrotta ha conquistato la vittoria alla

Riccardo Pavone dell’Indomita Torregrotta ha vinto l’ottava “Catania Marathon”, che si è corsa sul veloce percorso di viale Kennedy. Nella prima maratona in carriera, si è imposto con il tempo di 2h36’28”. Pavone aveva corso recentemente a Venezia, giungendo quinto assoluto nella distanza dei 20. Messinatoday.it

