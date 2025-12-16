Il tornado fa cadere la Statua della Libertà choc in Brasile

Un potente tornado ha sconvolto Guaíba, nel sud del Brasile, causando ingenti danni e creando panico tra i residenti. Tra i danni più sorprendenti, la replica della Statua della Libertà, posizionata in un parcheggio, è stata abbattuta dal vento. L'evento ha lasciato la comunità sotto shock, evidenziando la forza distruttiva di questo fenomeno atmosferico.

© Ilgiornale.it - Il tornado fa cadere la "Statua della Libertà", choc in Brasile Momenti di autentica paura a Guaíba, nel sud del Brasile, dove un violento tornado ha provocato ingenti danni; il forte vento è addirittura riuscito a far crollare la replica della Statua della Libertà eretta nel parcheggio di un punto vendita Havan. Il filmato ha fatto il giro dei social. L'episodio, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre. Una forte tempesta con raffiche di vento superiori a 90 kmh si era abbattuta sulla zona. Il tornado è stato tanto violento da riuscire ad avere ragione di una statua alta circa 24 metri collocata nel parcheggio del megastore della catena brasiliana Havan.

