Il sogno di Deiola si infrange sulla cilena di Montiel | il Puskas 2025 è la prodezza dell'argentino

Un incredibile gol di Santiago Montiel ha deciso il prestigioso Premio Puskas 2025, mozzando la speranza di Alessandro Deiola. La prodezza dell'argentino, con una spettacolare rovesciata da fuori area, ha conquistato tutti, lasciando il pubblico e la giuria senza parole. Un momento di grande emozione e spettacolo che rimarrà impresso nella memoria del calcio.

Solo una straordinaria rovesciata da fuori area dell'argentino Santiago Montiel ha tolto la gioia ad Alessandro Deiola di sperare fino all'ultimo di vincere il Premio Puskas per il miglior gol del 2025. Il giocatore del Cagliari era in lizza per la perla realizzata contro il Venezia, con cui contribuì alla salvezza dei sardi. Fanpage.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Deiola candidato al Puskás Award: «Sto realizzando il sogno di diventare un simbolo del Cagliari» - A inizio dicembre, la Fifa assegnerà il Puskás Award per il miglior gol a livello mondiale dell'ultimo anno. unionesarda.it Portiamo a casa il premio! Alessandro Deiola premiato al Gran Galà del Calcio AIC per il gol più bello della Serie A 24/25! Bravo Aleee! Forza Cagliari! - facebook.com facebook

