Il Sociale di Como ripropone al pubblico il Capodanno Experience a Teatro
Il Sociale di Como presenta il Capodanno Experience, un evento speciale per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Mercoledì 31 dicembre alle 17.30, il Teatro Mercoledì ospiterà il balletto Cenerentola, interpretato dal Balletto di Milano e accompagnato dalla musica di Gioachino Rossini. Un’occasione unica per vivere un momento di cultura e spettacolo in un’atmosfera suggestiva.
Mercoledì 31 dicembre alle ore 17.30 andrà in scena il balletto Cenerentola con Balletto di Milano, su musica di Gioachino Rossini. A seguire, ci sarà una cena di gala per gli spettatori che vorranno attendere la mezzanotte del nuovo anno in una location esclusiva: il palcoscenico del Teatro. Quicomo.it
