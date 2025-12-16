Il sistema di difesa aerea russo tiene ma ha tre punti deboli | elettronica software e geografia

L'articolo analizza il sistema di difesa aerea russo, evidenziandone la solidità e i tre principali punti deboli: elettronica, software e geografia. La guerra in Ucraina ha permesso di approfondire e aggiornare questo ecosistema, offrendo spunti cruciali derivanti dalle osservazioni sul campo di battaglia e dall’evoluzione dell’apparato militare e industriale russo.

La guerra in Ucraina ha permesso di approfondire e aggiornare l’ecosistema Difesa della Russia grazie alle osservazioni provenienti dal campo di battaglia e dall’intero apparato militareindustriale russo, andato modificandosi durante il conflitto per adeguarsi alle necessità belliche. Modalità di combattimento terrestre, aereo e perfino navale sono state spesso profondamente modificate in risposta alle esigenze del campo di battaglia, e parimenti il sistema industriale che supporta la Difesa, con annessa filiera logistica, è stato adeguato per sostenere il conflitto. Il RUSI (Royal United Service Institute), istituto di ricerca britannico nel campo delle forze armate e della Difesa, ha recentemente pubblicato un dossier sul sistema di difesa aerea integrata della Russia in cui, oltre ad analizzarne la struttura, ne individua le vulnerabilità alla luce di quasi quattro anni di conflitto e di relative sanzioni internazionali, evidenziando nel contempo le capacità di resilienza sviluppate per sostenerne l’architettura in modo efficace ed efficiente. It.insideover.com

Il sistema di difesa aerea russo S-400 distrutto in Crimea!

