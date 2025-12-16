Il sindacato inquilini chiede al Prefetto di sospendere gli sfratti fino a marzo 2026
Il sindacato Inquilini ha chiesto al Prefetto di sospendere gli sfratti a Roma fino a marzo 2026, iniziando dalle festività natalizie. La richiesta, supportata da un riconoscimento per le politiche abitative della giunta Gualtieri, mira a tutelare i cittadini più vulnerabili durante un periodo critico.
Stop alle esecuzioni di sfratto a Roma dall'inizio delle festività natalizie e fino a marzo 2026. La richiesta arriva da Unione Inquilini, insieme a un non scontato attestato di stima nei confronti della giunta Gualtieri per quanto fatto finora in tema di politiche abitative.
