Il sindacato inquilini chiede al Prefetto di sospendere gli sfratti fino a marzo 2026

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Inquilini ha chiesto al Prefetto di sospendere gli sfratti a Roma fino a marzo 2026, iniziando dalle festività natalizie. La richiesta, supportata da un riconoscimento per le politiche abitative della giunta Gualtieri, mira a tutelare i cittadini più vulnerabili durante un periodo critico.

Immagine generica

Stop alle esecuzioni di sfratto a Roma dall'inizio delle festività natalizie e fino a marzo 2026. La richiesta arriva da Unione Inquilini, insieme a un non scontato attestato di stima nei confronti della giunta Gualtieri per quanto fatto finora in tema di politiche abitative. Stop agli sfrattiIl. Romatoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le carte in tavola aumentano gli inquilini morosi nelle case di Arte 24-02-2023

Video Le carte in tavola aumentano gli inquilini morosi nelle case di Arte 24-02-2023

Asl Napoli 1, sindacati in rivolta occupano la Direzione aziendale. De Luca chiede l’intervento del Prefetto - Il Governatore denuncia intimidazioni che da giorni si ripetono nei confronti dei dirigenti per impedire l’adozione di procedure trasparenti e legittime nelle assunzioni a tempo determinato con ... quotidianosanita.it

Sindacato dal Prefetto: "Nuovi innesti" - Una delegazione del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), guidata dal segretario provinciale Massimiliano d’Eramo, ha incontrato il prefetto di Ascoli, Sante Copponi, per discutere le principali ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.