Il salario minimo negli appalti la Consulta boccia il ricorso del governo | sì alla soglia dei 9 euro Il caso in Puglia

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso presentato da Palazzo Chigi contro la legge della Regione Puglia che introduce una soglia salariale minima di nove euro l’ora negli appalti pubblici regionali. Con la sentenza numero 188, depositata oggi, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dalla presidenza del Consiglio, dando di fatto il via libera alla normativa pugliese. La legge regionale prevede che, nei bandi di gara per appalti e concessioni, la Regione e i suoi enti strumentali indichino come criterio di selezione l’applicazione di contratti collettivi che garantiscano ai lavoratori una retribuzione oraria non inferiore ai nove euro. Open.online

Appalti in Puglia, Decaro 'Su salario minimo valuteremo possibili estensioni' - "La sentenza della Corte costituzionale che oggi conferma la legge della Regione Puglia sul salario minimo rappresenta un punto di partenza importante per restituire dignità ed equità al lavoro di tan ... ansa.it