Il ruolo del Mossad Dopo aver sventato la strage nei cieli Israele aiuterà l' Australia

L'ex capo del Mossad, Yossi Cohen, ha recentemente avanzato una proposta a New York: Israele potrebbe offrire assistenza e informazioni in cambio di concessioni politiche da parte dei paesi occidentali. Dopo aver sventato una minaccia nei cieli, il ruolo del Mossad si conferma fondamentale nella sicurezza internazionale e nelle dinamiche diplomatiche.

L'ex capo del Mossad, Yossi Cohen, qualche giorno fa a New York ha lanciato una proposta: Israele dovrebbe chiedere concessioni politiche ai paesi occidentali in cambio del.

Mossad e intelligence australiana, dopo i massacri di Sydney si rafforza l’asse - L’intelligence australiana e le agenzie di spionaggio di Tel Aviv guidate dal Mossad, il servizio estero di Israele, stanno cooperando congiuntamente per la sicurezza di Canberra e per indagare sulle ... msn.com

