Il Rotary Club Cesenatico Mare celebra il service e la solidarietà

Il Rotary Club Cesenatico Mare rinnova la sua tradizione di solidarietà e service con la Festa degli Auguri, un momento di incontro e condivisione. L'evento, che si svolgerà domani sera nell’Hotel Lalla, rappresenta un'occasione per rafforzare i valori di amicizia e impegno civico alla presenza dei soci e della comunità locale.

Domani sera, nel salone dell'Hotel Lalla, si terrà la tradizionale Festa degli Auguri del Rotary Club Cesenatico Mare. Sarà un piacevole ed intenso momento conviviale, dove si terranno iniziative di beneficenza, seguendo lo spirito natalizio e il faro del Rotary. Il 2025 è stato un anno di grandi soddisfazioni per il presidente Klodian Matija e tutti i soci. La prima è senz'altro quella di essere riusciti a portare a termine un Global Grant, un progetto umanitario di profilo internazionale a favore di Casa Rozalba in Albania, un centro dove le suore ed i volontari ospitano 30 ragazze e seguono 140 bambini in un centro diurno dove i piccoli fanno i compiti e giocano.

