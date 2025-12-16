Il rogo avvolge la legnaia | nessun ferito salva la casa
Nella giornata del 16 dicembre, un incendio si è sviluppato in via San Gregorio Barbarigo a Cittadella, nell'alta padovana. Le fiamme hanno coinvolto una legnaia, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la casa è stata salvata. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo e limitare i danni.
Ancora un incendio nell'alta padovana. Oggi 16 dicembre le fiamme si sono propagate in via San Gregorio Barbarigo a Cittadella. L'allarme al 115 è scattato poco prima delle 10 quando il rogo ha interessato una legnaia. Soltanto un tempestivo intervento dei soccorritori ha impedito che l'incendio. Padovaoggi.it
