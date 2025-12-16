Il ritorno della lebbra in un mondo senza confini | la medicina e Bassetti rassicurano ma l’Europa riscopre vecchie paure

L'emergere della lebbra in un contesto di globalizzazione e mobilità crescente riporta alla ribalta malattie ormai considerate scomparse. Mentre la medicina e gli esperti come Bassetti offrono rassicurazioni, l'Europa si confronta con paure antiche rivisitate in un mondo sempre più interconnesso, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di tutela sanitaria.

L’Europa scopre il ritorno di mali antichi, eredità di un mondo senza più confini né filtri sanitari. Dopo decenni di oblio, lo spettro della lebbra torna a scuotere il Vecchio Continente: i casi accertati in Romania e Croazia, che coinvolgono lavoratori stranieri provenienti dal Sud-est asiatico, riaccendono i riflettori sulla fragilità dei nostri standard di sicurezza davanti a flussi migratori incontrollati. Eppure, se da un lato la scienza rassicura sulla curabilità del morbo. Dall’altro è impossibile ignorare come la globalizzazione incontrollata stia riportando nelle nostre città patologie che la medicina europea aveva già consegnato alla storia. Secoloditalia.it

