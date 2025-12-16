Il rito della Paciada | tutti a tavola nel nome di Brera

Ogni anno, amici e giornalisti si riuniscono per la “Paciada breriana”, un momento di convivialità ispirato a Gianni Brera. Alla sua trentaduesima edizione, l'evento si svolge all'agriturismo “La Casa dei Nonni” di Poalone, celebrando il valore dell'amicizia e della condivisione nel nome di Brera e delle tradizioni natalizie.

© Ilgiorno.it - Il rito della Paciada: tutti a tavola nel nome di Brera "Non facciamoci regali per Natale, il regalo è tutte le volte che ci troviamo". Fedeli a una delle ultime frasi pronunciate da Gianni Brera il 19 dicembre 1992, un gruppo di giornalisti e i suoi amici di sempre ieri si sono fatti un enorme regalo: si sono ritrovati all’agriturismo “La Casa dei Nonni“ della frazione Poalone per la tradizionale “ Paciada breriana “, giunta alla trentaduesima edizione. Organizzata dalla Pro loco di Spessa, la giornata è stata la solita rimpatriata attorno a una tavola imbandita dov’erano presenti gli antipasti di salumi, il risotto con pasta di salame, i ravioli della tradizione, la polenta con brasato e i dolci natalizi. Ilgiorno.it Il rito della Paciada: tutti a tavola nel nome di Brera - Fedeli a una delle ultime frasi pronunciate da Gianni Brera il 19 dicembre 1992, un gruppo di giornalisti e i suoi amici ... msn.com

Il rito della Tavola di San Giuseppe in Sicilia - Il 19 marzo, che per molti è il giorno della festa del Papà, ricorrenza proveniente dall’America dove fu istituita nei primi del Novecento, è anche la festa di San Giuseppe celebrata in tutta italia ... gamberorosso.it