Il ristorante dell' area di servizio non è in regola scatta una maxi sanzione da 6mila euro

La polizia ha avviato controlli approfonditi nei ristoranti delle aree di servizio di stradale e autostrade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Durante le verifiche, è emerso un ristorante non in regola, che ha portato all’irrogazione di una maxi sanzione di 6.000 euro.

Verifiche della polizia nei ristoranti delle aree di servizio di stradale e autostrade di competenza per tutelare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Nell'ultimo intervento, effettuato in un'attività commerciale di un'area di servizio dell'autostrada, sono emerse molteplici.

