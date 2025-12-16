Il rider con la cocaina | la droga nascosta nella borsa Arrestato 28enne in centro

Un rider di 28 anni è stato arrestato a Modena per aver nascosto cocaina nella borsa. La Polizia di Stato, intervenuta in centro città, ha scoperto e sequestrato la droga, denunciando l’uomo per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00, nel corso del servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato due uomini.

La droga dietro gli scaffali dei minimarket e nelle borse dei rider. Così i pusher si camuffano - Cocaina nascosta tra i prodotti alimentari sugli scaffali di un market, scooter e auto dei rider, alloggi interni dei veicoli e abiti con fodere modificate. romatoday.it

Cocaina e crack consegnati da rider in motorino, blitz antidroga a Gela con 5 arresti. Altre undici persone indagate, oltre 242 episodi di cessione di sostanze stupefacenti documentati. A capo del gruppo c'era un allevatore. Servizio di Donata Calabrese - facebook.com facebook

