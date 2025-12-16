Il ricciarello di Siena | E’ la nostra identità

Il Ricciarello di Siena, riconosciuto come primo prodotto dolciario italiano con certificazione IGP, rappresenta un simbolo di identità e tradizione per la città. Dopo quindici anni di tutela, questo dolce tipico continua a essere un elemento distintivo della cultura locale, attirando l’attenzione su un patrimonio gastronomico di grande valore.

Ricciarello di Siena da quindici anni prodotto IGP. In città si accendono i riflettori sul primo prodotto dolciario italiano ad aver ottenuto l’indicazione Geografica Tipica. Una vetrofania sulle porte di locali, hotel e ristoranti del centro storico indicherà che “qui puoi trovare i veri Ricciarelli di Siena Igp” per far conoscere ai turisti il suo dolce più tipico, insieme al panforte. Per chi vuole provare un abbinamento inconsueto, l’Enoteca Italiana ospiterà dalle 17:30 un Talk e una degustazione con l’abbinamento a un gin artigianale prodotto a Siena con una botanica che è un omaggio alla città: al posto del classico ginepro, è stato usato il dragoncello, erba aromatica e medicamentosa parte integrante dalla tradizione senese fin dal medioevo. Lanazione.it

