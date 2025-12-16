Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus | cosa cambia per gli studenti europei da gennaio 2027

Dal gennaio 2027, il Regno Unito tornerà a partecipare al programma Erasmus, grazie a un accordo tra il governo britannico di Keir Starmer e l’Unione europea. Questa novità apre nuove opportunità di studio e scambio per gli studenti europei, segnando un importante passo verso il rafforzamento delle relazioni accademiche tra il Regno Unito e il resto d’Europa.

Il governo britannico di Keir Starmer e l’Unione europea hanno raggiunto un accordo per far rientrare il Regno Unito nel programma Erasmus. Lo scrive il Guardian, anticipando un annuncio atteso per la giornata di mercoledì 17 dicembre. Secondo il quotidiano inglese, l’intesa è stata raggiunta e consentirà agli universitari britannici di tornare a partecipare nell’ormai popolarissimo programma di scambio di studenti, a cui il Regno Unito ha rinunciato in seguito alla Brexit del 2016. Cosa prevede l’intesa Ue-Uk sull’Erasmus. L’accordo raggiunto da Londra e Bruxelles dovrebbe permettere a chi frequenta un’università britannica di partecipare al cosiddetto Erasmus Plus, a partire da gennaio del 2027. Open.online Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Re Carlo malato di cancro. Paese si stringe intorno alla monarchia La Gran Bretagna rientra nel programma Erasmus da gennaio 2027 - L'indiscrezione del Guardian, il Regno Unito aveva abbandonato Erasmus dopo la Brexit: accordo con l'Ue ai dettagli ... msn.com

Regno Unito rientrerà nel programma di scambio studentesco Erasmus dell'UE - Il Regno Unito ha lasciato Erasmus dopo la Brexit, ma l'attuale governo ha riaperto le trattative all'inizio di quest'anno. gamereactor.it

